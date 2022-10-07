Євросоюз направить "цивільну місію" на азербайджано-вірменський кордон

зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента Азербайджану Ільхама Алієва, голови Франції Емманюеля Макрона та голови Євроради Шарля Мішеля.

Зазначається, що місія стартує вже у жовтні цього року і триватиме щонайбільше два місяці.

У заяві сторін було сказано, що метою місії є "зміцнення довіри... та внесок у роботу прикордонних комісій". Також у ньому сказано, що Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до статуту ООН та "Алма-Атинської декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність і суверенітет одна одної".

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У ніч проти 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

Згодом Пашинян запросив допомогу в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан і Киргизстан. Проте формально отримав відмову. У Вірменії, у свою чергу, заявили, що існування організації знаходиться під питанням.

Варто зазначити, що Росія до початку повномасштабної війни з Україною мала досить великий вплив у цьому регіоні. Однак після нападу на Україну Москва втратила інтерес до цього питання. При цьому в ЄС і США, навпаки, прийняли рішення взяти на себе провідну роль у вирішенні даного конфлікту, що може говорити про втрату впливу РФ у Карабаху.