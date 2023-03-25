Евросоюз настаивает, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, - FT

Как отмечает издание, один из чиновников ЕС заявил, что блок хочет, чтобы Си говорил с Зеленским так же, как он общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы считаем позитивным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали, на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной", - приводит FT слова чиновника.