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Евросоюз настаивает, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, - FT

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз поддерживает переговоры главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и настаивает на таком диалоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, один из чиновников ЕС заявил, что блок хочет, чтобы Си говорил с Зеленским так же, как он общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы считаем позитивным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали, на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной", - приводит FT слова чиновника.

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, он не получал от Пекина предложений о переговорах с Си, но передавал по дипломатическим каналам, что хочет диалога.

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Владимир ЗеленскийКитайЕвросоюзСи Цзиньпинь