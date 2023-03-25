Евросоюз настаивает, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, - FT

Евросоюз поддерживает переговоры главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и настаивает на таком диалоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как отмечает издание, один из чиновников ЕС заявил, что блок хочет, чтобы Си говорил с Зеленским так же, как он общался с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Мы считаем позитивным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали, на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной", - приводит FT слова чиновника.
Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Также мы писали, что, по словам Зеленского, он не получал от Пекина предложений о переговорах с Си, но передавал по дипломатическим каналам, что хочет диалога.
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