Євросоюз наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським, - FT

Євросоюз підтримує переговори глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським та наполягає на такому діалозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як зазначає видання, один з чиновників ЄС заявив, що блок хоче, щоб Сі розмовляв із Зеленським так само, як він спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною" , - наводить FT слова чиновника.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Китай разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Також ми писали, що, за словами Зеленського, він не отримував від Пекіна пропозицій про переговори з Сі, але передавав дипломатичними каналами, що хоче діалогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.