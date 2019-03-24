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У Єврокомісії стурбовані переходом стратегічних об'єктів ЄС під контроль Китаю

Новини » Політика    24.03.2019 - 23:17
У Єврокомісії стурбовані переходом стратегічних об'єктів ЄС під контроль Китаю
Фото: Гюнтер Еттінгер (flickr.com/euregional)

Комісар Євросоюзу з питань бюджету запропонував розробити механізм запровадження європейського права вето

Комісар Європейського Союзу з бюджету Гюнтер Еттінгер виступає проти переходу об'єктів європейської інфраструктури під контроль Китаю. Про це він заявив у неділю журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Заява Еттінгера прозвучала на тлі рішення Італії про розширення співпраці з Китаєм, зокрема згоди на китайські інвестиції в розвиток стратегічно важливих торгових портів Генуя і Трієст.

"Я з тривогою спостерігаю, як в Італії та інших європейських країнах елементи стратегічно важливої інфраструктури - лінії електропередач, автобани або порти - потрапляють не в європейські, а в китайські руки", - заявив єврокомісар.

Еттінгер вважає, що влада країн ЄС, допускаючи такі випадки, недостатньо захищає національні та європейські інтереси, і запропонував подумати над розробкою механізму європейського права вето.

"Можна подумати про запровадження європейського права вето або механізму схвалення угод, здійснюваного через Єврокомісію", - заявив єврокомісар.

Раніше проект підтримку Італією китайського проекту зі створення так званого "Нового шовкового шляху" розкритикував міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас.

Нагадаємо, Європейський союз має намір відмовити США в проханні не співпрацювати з китайською компанією Huawei для впровадження мереж 5G.

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