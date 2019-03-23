Євросоюз відмовить США в проханні по Huawei

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ЄС не відмовиться від продукції Huawei для впровадження мереж 5G

Європейський союз має намір відмовити США в проханні не співпрацювати з китайською компанією Huawei для впровадження мереж 5G. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел Reuters, наступного тижня єврокомісар по єдиному цифровому ринку Андрус Ансіп представить рекомендації щодо посилення контролю в галузі кібербезпеки. Зокрема, країни Євросоюзу закличуть посилити координацію та надавати більше даних з питань впровадження мереж 5G. При цьому в Єврокомісії не збираються відмовлятися від використання продукції Huawei, до чого закликали раніше США.

Також повідомляється, що рекомендації, які представить Ансіп, не містять будь-якої юридичної сили, однак будуть мати політичну силу, яка може дозволити документу стати закріпленою нормою в країнах ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Huawei подала позов на владу США у федеральний суд в Техасі. Компанія оскаржує рішення Білого дому, що забороняє урядовим установам використовувати її обладнання.

В кінці лютого влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei в промисловому шпигунстві і шахрайстві, пов'язаних з порушенням санкцій проти Ірану.