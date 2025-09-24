Евросоюз финансово на стороне России, пока он покупает ее энергоресурсы, - Науседа
Евросоюз продолжает покупать у России энергетические ресурсы. На это направляют даже больше денег, чем на помощь Украине.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Науседа обратил внимание, что спустя 3,5 лет полномасштабной войны в Украине Евросоюз продолжает покупать у России 13% своего природного газа.
"Сумма, которую он платит за эту нефть и газ, превышает всю поддержку, оказываемую им Украине. Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении, больше на стороне России, чем Украины", - подчеркнул литовский президент.
Он обратил внимание, что хоть Евросоюз и готов вводить санкции против РФ, такая непоследовательность и инертность в закупках энергоносителей у России "должны приводить всех в отчаяние".
Критика Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН резко раскритиковал страны Евросоюза за покупку нефти у России.
По его словам, для Евросоюза такой факт является позорным. Таким образом ЕС "финансирует войну против самих себя".
В ответ на критику министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна все равно не намерена отказываться от российской нефти, поскольку у нее "нет выхода к морю".