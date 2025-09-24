ua en ru
Євросоюз фінансово на боці Росії, поки він купує її енергоресурси, - Науседа

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 16:40
Євросоюз фінансово на боці Росії, поки він купує її енергоресурси, - Науседа
Автор: Іван Носальський

Євросоюз продовжує купувати в Росії енергетичні ресурси. На це спрямовують навіть більше грошей, ніж на допомогу Україні.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Науседа звернув увагу, що через 3,5 роки повномасштабної війни в Україні Євросоюз продовжує купувати в Росії 13% свого природного газу.

"Сума, яку він платить за цю нафту і газ, перевищує всю підтримку, яку він надає Україні. Це означає, що Європа навіть не нейтральна і, по суті, у фінансовому відношенні, більше на боці Росії, ніж України", - підкреслив литовський президент.

Він звернув увагу, що хоч Євросоюз і готовий запроваджувати санкції проти РФ, така непослідовність та інертність у закупівлях енергоносіїв у Росії "повинні приводити всіх у відчай".

Критика Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН різко розкритикував країни Євросоюзу за купівлю нафти в Росії.

За його словами, для Євросоюзу такий факт є ганебним. Таким чином ЄС "фінансує війну проти самих себе".

У відповідь на критику міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна все одно не має наміру відмовлятися від російської нафти, оскільки у неї "немає виходу до моря".

