Зеленский об иностранном контингенте в Украине: Россия не может что-то решать
Россия не имеет права влиять на решения по безопасности Украины и Европы. Иностранный контингент на украинской земле - это гарантия мира.
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
"Очень плохой сигнал - прислушиваться к мнению россиян относительно контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и для Европы", - подчеркнул президент.
В то же время Зеленский отметил, что, если российский диктатор Владимир Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России - это его дело.
"Но это не его дело - решать что-то о безопасности Украины и Европы", - добавил глава Украины.
Прекращение огня
Напомним, на днях Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Уже 13 марта, американские чиновники начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Однако Москва пока не дала окончательного ответа.
При этом российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его беспокоят "нюансы". В частности речь идет об украинских воинах в Курской области, а также поставках Украине западного оружия.
Стоит отметить, что США уже пригрозили ввести жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.
В то же время вчера Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией.
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