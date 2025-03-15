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Зеленский об иностранном контингенте в Украине: Россия не может что-то решать

Украина, Суббота 15 марта 2025 16:19
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Зеленский об иностранном контингенте в Украине: Россия не может что-то решать Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия не имеет права влиять на решения по безопасности Украины и Европы. Иностранный контингент на украинской земле - это гарантия мира.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Очень плохой сигнал - прислушиваться к мнению россиян относительно контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и для Европы", - подчеркнул президент.

В то же время Зеленский отметил, что, если российский диктатор Владимир Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России - это его дело.

"Но это не его дело - решать что-то о безопасности Украины и Европы", - добавил глава Украины.

Прекращение огня

Напомним, на днях Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Уже 13 марта, американские чиновники начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Однако Москва пока не дала окончательного ответа.

При этом российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его беспокоят "нюансы". В частности речь идет об украинских воинах в Курской области, а также поставках Украине западного оружия.

Стоит отметить, что США уже пригрозили ввести жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.

В то же время вчера Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры
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