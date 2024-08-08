В Европе резко подорожал газ на фоне боевых действий вблизи станции в Курской области

Как отмечает издание, фьючерсы на газ в Европе отреагировали на события в Курской области ростом на 2,6% - до 39 евро за МВт/час. Это самый высокий показатель с декабря 2023 года.

Причиной тому стала газоизмерительная станция "Суджа", расположенная почти вплотную к российско-украинской границе.

В издании отмечают, что Газпром сообщил о продолжении транспортировки газа через эту станцию, впрочем, в меньших объемах от привычных норм. В частности, заявка на 8 августа составляет 37,3 миллиона кубометров, что на 12% ниже среднего показателя.

В то же время, источники издания отметили, что уменьшение транзита связано не с боевыми действиями, а со снижением запросов со стороны клиентов.

Отмечается, что рынок знает об истечении транзитного контракта между Украиной и Россией с 2025 года, но досрочное прекращение поставок газа будет для него шоком, поскольку некоторые страны Центральной Европы все еще зависят от этих объемов, включая Словакию и Австрию.