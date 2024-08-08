В Европе резко подорожал газ на фоне боевых действий вблизи станции в Курской области

Цены на природный газ в Европе возобновили рост до самых высоких уровней на торгах с начала 2024 года. Таким образом, рынок отреагировал на прорыв в Курскую область, который происходит вблизи единственной работающей точки входа российского газа на территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание, фьючерсы на газ в Европе отреагировали на события в Курской области ростом на 2,6% - до 39 евро за МВт/час. Это самый высокий показатель с декабря 2023 года.
Причиной тому стала газоизмерительная станция "Суджа", расположенная почти вплотную к российско-украинской границе.
В издании отмечают, что Газпром сообщил о продолжении транспортировки газа через эту станцию, впрочем, в меньших объемах от привычных норм. В частности, заявка на 8 августа составляет 37,3 миллиона кубометров, что на 12% ниже среднего показателя.
В то же время, источники издания отметили, что уменьшение транзита связано не с боевыми действиями, а со снижением запросов со стороны клиентов.
Отмечается, что рынок знает об истечении транзитного контракта между Украиной и Россией с 2025 года, но досрочное прекращение поставок газа будет для него шоком, поскольку некоторые страны Центральной Европы все еще зависят от этих объемов, включая Словакию и Австрию.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Судже находится ряд важных объектов для РФ. В частности, речь идет о газоизмерительной станции, через которую проходит транзит российского газа в Европу через Украину.
Кроме того, в Судже находится электроподстанция, от которой идет ветвь от Курской АЭС в Белгородскую область.
Следует отметить, что на события в Курской области отреагировал российский диктатор Путин. Впрочем, произошло это через сутки после его начала "прорыва".
Следует отметить, что Украина до сих пор не комментировала ситуацию в Курской области. Детальнее о том, какая может быть цель "прорыва" - в нашем материале.
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