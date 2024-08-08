У Європі різко здорожчав газ на тлі бойових дій біля станції у Курській рбласті

Як зазначає видання, ф'ючерси на газ у Європі відреагували на події в Курській області зростанням на 2,6% - до 39 євро за МВт/год. Це є найвищим показником з грудня 2023 року.

Причиною тому стала газовимірювальна станція "Суджа", розташована майже впритул до російсько-українського кордону.

У виданні зауважують, що Газпром повідомив про продовження транспортування газу через цю станцію, втім у менших об'ємах від звичних норм. Зокрема, заявка на 8 серпня становить 37,3 мільйона кубометрів що на 12% нижче середнього показника.

Водночас джерела видання зазначили, що зменшення транзиту пов'язане не з бойовими діями, а зі зниженням запитів з боку клієнтів.

Зазначається, що ринок знає про закінчення транзитного контракту між Україною і Росією з 2025 року, але дострокове припинення поставок газу буде для нього шоком, оскільки деякі країни Центральної Європи все ще залежать від цих обсягів, зокрема - Словаччина та Австрія.