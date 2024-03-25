Европе нужен рывок вперед в сфере оборонной промышленности, - Боррель

Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он отметил, что сейчас Европа вступает в "период Демосфена" - античного оратора, который в своих речах призывал афинян не быть пассивными перед угрозой со стороны короля Македонии Филиппа II. Демосфен также призывал народ поддержать тех, на кого напали македонцы, и производить оружие и мобилизовать всю Грецию.

Боррель рассказал, что страны Европы "наконец-то осознают многочисленные проблемы безопасности в их опасном окружении"

"За последние годы уже многое сделано, однако я прекрасно понимаю, что еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать масштабам угроз, с которыми мы сталкиваемся. Нам нужен рывок вперед в европейской обороне и европейской оборонной промышленности", - добавил глава дипломатии ЕС.