ЕС намерен нарастить оборонно-промышленное производство, - Bloomberg
Европейский союз будет стремиться, чтобы к 2035 году половина его оборонных систем закупалась внутри блока, что изменит тенденцию, когда большая часть военной техники закупается в третьих странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Эта цель является частью Европейской оборонной промышленной стратегии, разработанной исполнительной властью ЕС, в которой также описываются совместные инвестиции, меры по обеспечению безопасности критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка, говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Ожидается, что Еврокомиссия представит стратегию, которая еще может быть изменена, в течение ближайших недель.
Вторжение России в Украину обнажило ограничения промышленности ЕС и его зависимость от других стран в ключевых поставках и обороноспособности, в результате чего блоку приходится бороться за наращивание производственных мощностей и расходов после десятилетий недостаточного инвестирования.
"Геополитические события указывают на настоятельную необходимость для Европы взять на себя повышенную ответственность за свою безопасность и подготовиться к эффективному противодействию всему спектру угроз, с которыми она сталкивается", - говорится в проекте.
Предложения в оборонной стратегии включают:
- Минимальный минимум для совместных закупок оборонного оборудования и обращение вспять тенденции к приобретению военных систем у поставщиков, не входящих в ЕС, чтобы от трети до половины стоимости оборонного рынка ЕС приходилось на торговлю внутри ЕС.
- Механизмы, обеспечивающие немедленное наращивание критически важных поставок в случае нехватки или кризиса и оперативное выявление критической зависимости от третьих стран
- Расширение доступа промышленности к финансированию и программам ЕС и создание новых партнерств в области обороны и безопасности
- определение флагманских проектов, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.
В дополнение к войне в соседней Украине ЕС и его страны-члены сталкиваются с широко распространенными гибридными угрозами, включая кибератаки, саботаж и взлом критической инфраструктуры, говорится в проекте.
В соответствии со стратегией, Евросоюзу необходимо иметь возможность массового производства оборонного оборудования, такого как боеприпасы и беспилотники. Европа также должна защитить свой доступ к морскому, воздушному, кибернетическому и космическому пространствам.
Еврокомиссия предложит создать новый орган для координации инвестиций под названием Совет по оборонной промышленной готовности, чтобы улучшить сотрудничество между государствами-членами и комиссией. Совет также будет следить за критически важными продуктами и цепочками поставок.
ЕС также предлагает определить флагманские проекты, такие как кибернетический щит, интегрированная европейская система противовоздушной и противоракетной обороны, разработка датчиков, позволяющих блоку обнаруживать, анализировать и реагировать на угрозы в космосе, а также защита критической инфраструктуры.
Оборона ЕС
Ранее издание Politico сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность создания должности еврокомиссара по вопросам обороны, который будет контролировать промышленные аспекты оборонной политики.
Помимо этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.
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