Європі потрібен ривок уперед у сфері оборонної промисловості, - Боррель
Європа має зробити ривок уперед у сфері оборони та оборонної промисловості на тлі геополітичної ситуації.
Про це заявив голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Він зазначив, що зараз Європа вступає до "періоду Демосфена" - античного оратора, який у своїх промовах закликав афінян не бути пасивними перед загрозою з боку короля Македонії Філіпа II. Демосфен також закликав народ підтримати тих, на кого напали македонці, виробляти зброю і мобілізувати всю Грецію.
Боррель розповів, що країни Європи "нарешті усвідомлюють численні проблеми безпеки у їхньому небезпечному оточенні"
"За останні роки вже багато зроблено, проте я чудово розумію, що ще багато чого належить зробити, щоб відповідати масштабам загроз, з якими ми стикаємося. Нам потрібен ривок уперед у європейській обороні та європейській оборонній промисловості", - додав голова дипломатії ЄС.
Що передувало
Нагадаємо, питання розвитку оборонної промисловості стало дуже актуальним для Європи останнім часом. Зокрема, це пов'язано з повномасштабним вторгненням росіян в Україну та необхідністю допомагати нашій країні.
На початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон запропонував створити фонд на 100 млрд євро для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.
Також, як писало Bloomberg, ЄС прагнутиме до того, щоб до 2025 року половина його оборонних систем закуповувалась усередині блоку. Наразі більшість озброєння закуповується у третіх країнах.
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