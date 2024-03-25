Європі потрібен ривок уперед у сфері оборонної промисловості, - Боррель

Про це заявив голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він зазначив, що зараз Європа вступає до "періоду Демосфена" - античного оратора, який у своїх промовах закликав афінян не бути пасивними перед загрозою з боку короля Македонії Філіпа II. Демосфен також закликав народ підтримати тих, на кого напали македонці, виробляти зброю і мобілізувати всю Грецію.

Боррель розповів, що країни Європи "нарешті усвідомлюють численні проблеми безпеки у їхньому небезпечному оточенні"

"За останні роки вже багато зроблено, проте я чудово розумію, що ще багато чого належить зробити, щоб відповідати масштабам загроз, з якими ми стикаємося. Нам потрібен ривок уперед у європейській обороні та європейській оборонній промисловості", - додав голова дипломатії ЄС.