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В Европе обсуждают много сценариев отправки войск в Украину, - Генштаб Польши

Фото: Веслав Кукула, начальник Генштаба Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Европы обсуждают потенциальную миротворческую миссию в Украине. Сейчас разрабатывается много вариантов такой операции.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии PAP заявил начальник Генштаба Войска Польского Веслав Кукула.

Он напомнил, что в Лондоне сегодня, 20 марта, проходит встреча начальников штабов ряда стран. Там они обсудят разработку операции по обеспечению мира в Украине после завершения войны с Россией. 

По словам Кукулы, на уровне военных командующих стран, которые готовы принять участие в потенциальной миротворческой миссии, проводятся совещания о форме такой операции. 

Командования армий ряда стран должны будут спланировать операцию и возможное взаимодействие. 

"Это схема нескольких возможных вариантов операции и представление о том, какие силы нам понадобятся для обеспечения такого рода гарантий безопасности", - уточнил Кукула. 

Он также подчеркнул, что подробности договоренностей остаются в секрете. 

"Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры по Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования", - добавил он. 

Генерал напомнил, что Польша отказывается отправлять своих солдат для участия в миротворческой миссии. Но без Польши такая операция, по его словам, "невозможна". 

"Мы граничим с Украиной, и из Польши в Украину проходит наиболее удобная сеть автомобильных дорог и других логистических коммуникаций. Мы можем предоставить очень широкий спектр компетенций, в первую очередь связанных с базированием войск, которые могут обеспечить эти гарантии (безопасности для Украины - ред.)", - обратил внимание Кукула. 

Европейский контингент в Украине

Напомним, ряд стран Европы сейчас обсуждает возможность отправки в Украину своих военных после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Для обсуждения соответствующего плана на прошлой неделе в Париже состоялась встреча военных командующих. По данным СМИ, на нее не приглашали США.

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