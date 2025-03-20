У Європі обговорюють багато сценаріїв відправки військ в Україну, - Генштаб Польщі

Він нагадав, що в Лондоні сьогодні, 20 березня, відбувається зустріч начальників штабів низки країн. Там вони обговорять розробку операції щодо забезпечення миру в Україні після завершення війни з Росією.

За словами Кукули, на рівні військових командувачів країн, які готові взяти участь у потенційній миротворчій місії, проводяться наради щодо форми такої операції.

Командування армій низки країн повинні будуть спланувати операцію і можливу взаємодію.

"Це схема кількох можливих варіантів операції і уявлення про те, які сили нам знадобляться для забезпечення такого роду гарантій безпеки", - уточнив Кукула.

Він також підкреслив, що подробиці домовленостей залишаються в секреті.

"Готується багатоваріантна операція, яка багато в чому залежить від того, як відбуватимуться мирні переговори щодо України, і поки вона перебуває на дуже ранній стадії планування", - додав він.

Генерал нагадав, що Польща відмовляється відправляти своїх солдатів для участі в миротворчій місії. Але без Польщі така операція, за його словами, "неможлива".

"Ми межуємо з Україною, і з Польщі в Україну проходить найбільш зручна мережа автомобільних доріг та інших логістичних комунікацій. Ми можемо надати дуже широкий спектр компетенцій, насамперед пов'язаних із базуванням військ, які можуть забезпечити ці гарантії (безпеки для України - ред.)", - звернув увагу Кукула.