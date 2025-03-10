США не пригласили на саммит военных представителей в Париже, - AP

США не будут представлены на саммите военных представителей, которые соберутся в Париже 11 марта, чтобы обсудить создание международных сил безопасности для Украины. Их не приглашали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По данным издания, США не были приглашены на саммит, поскольку европейские страны хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине после прекращения огня.

Сообщается, что в переговорах в Париже примут участие начальники штабов или их представители почти всех 32 стран-членов НАТО, кроме США. Приглашение на встречу не получили также Хорватия и Черногория.

На саммите военные обсудят, как международные силы безопасности, предложенные Францией и Британией, должны предотвратить повторное крупномасштабное наступление России после возможного прекращения боевых действий.

По словам осведомленного французского чиновника, состав сил безопасности может включать тяжелое вооружение и стратегические запасы оружия, которые могут быть быстро переброшены - в течение часов или дней - для поддержки обороны Украины в случае нарушения перемирия российскими войсками.

Во второй части встречи запланированы "более точные и конкретные" обсуждения, во время которых участников пригласят выразить готовность и возможности своих военных структур по участию в инициативе.

Однако окончательное решение об участии в миссии будет приниматься на политическом уровне руководителями государств.

Встреча в Париже

Напомним, Франция запланировала встречу начальников штабов стран, которые могут помочь Украине. Французский президент Эмануэль Макрон предположил, что мир в Украине, вероятно, потребует размещения в стране европейских солдат, которые "не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут находиться там после подписания мирного соглашения, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

Поэтому 11 марта президент Франции соберет в Париже "начальников штабов стран, которые хотят взять на себя ответственность в этом отношении". СМИ сообщают, что Макрон тоже будет присутствовать на этой встрече.