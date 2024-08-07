Ученые обнаружили интересный "инструмент", который поможет в борьбе с изменениями климата

По мнению некоторых ученых, в борьбе с изменениями климата может помочь "новый вид древесины".

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Какие деревья могут помочь человечеству

В последнее время все больше ученых работают над решением вопроса по предотвращению стремительных климатических изменений, которые наблюдаются на нашей планете.

Некоторые из них принялись тщательно исследовать различные типы растений и деревьев, которые, как известно, играют важную роль в вопросе "ухода" за окружающей средой.

Недавно Международная группа ученых из Кембриджского университета в Великобритании и Ягеллонского университета в Польше провела эволюционное исследование микроскопической структуры древесины некоторых из самых известных в мире деревьев и кустов.

Эксперты обнаружили, что тюльпановые деревья (близкие родственники магнолии), высота которых может превышать 30 метров, имеют "особый тип древесины".

Тюльпановое дерево (фото: commons.wikimedia.org)

О чем именно узнали исследователи

Известно, что деревья способны поглощать углекислый газ (который является парниковым газом и существенно способствует глобальному потеплению). При этом их древесина обычно делится на "традиционные" категории - лиственную (твердую) или хвойную (мягкую).

Между тем, Международная группа ученых обнаружила, что тюльпановые деревья имеют древесину, уникальную по своей структуре. Она способна не просто "улавливать" углекислый газ (CO2), но и надежно его "хранить".

По мнению ученых, этим может объясняться высота таких деревьев и большая скорость их роста.

Руководитель отдела микроскопии из кембриджской лаборатории Сейнсбери доктор Реймонд Вайтман отметил, что полученные в результате исследования данные "дали новое представление об эволюционных связях между наноструктурой древесины и составом клеточной стенки, которая отличается в различных линиях растений покрытосеменных и голосеменных".

Руководитель исследования - доктор Ян Лычаковски из Ягеллонского университета - рассказал также, что лириодендроны (тюльпановые деревья) отделились от магнолиевых деревьев около 30-50 миллионов лет назад, что "совпало с быстрым сокращением CO2 в атмосфере".

"Это может помочь объяснить, почему тюльпановые деревья очень эффективно накапливают углерод", - добавил он.

Древесина тюльпанового дерева (коллаж: cam.ac.uk)

Как тюльпановые деревья могут улучшить климат Земли

По мнению ученых, тюльпановые деревья можно использовать для создания целых "плантаций улавливания углерода".

Лычаковски объяснил, что "основными строительными блоками древесины являются вторичные клеточные стенки, и именно архитектура этих клеточных стенок придает древесине плотность и прочность, на которые мы полагаемся во время строительства".

"Вторичные клеточные стенки также являются крупнейшим хранилищем углерода в биосфере, что делает еще более важным понимание их разнообразия - для дальнейших наших программ по "захвату углерода", чтобы помочь смягчить изменение климата", - подчеркнул он.

Тюльпанообразные цветки лириодендронов (фото: commons.wikimedia.org)