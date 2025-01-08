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Станет ударом. В ЕС обеспокоены риском выхода США из Парижского климатического соглашения

Среда 08 января 2025 12:00
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Станет ударом. В ЕС обеспокоены риском выхода США из Парижского климатического соглашения Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Переходная команда 47-го президента США Дональда Трампа готовит распоряжение о выходе страны из глобального климатического соглашения, что может нанести удар по мировым усилиям в борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как напоминает Reuters, Штаты являются вторым крупнейшим загрязнителем окружающей среды в мире после Китая.

Парижское соглашение, в свою очередь, является центральным элементом климатических переговоров Организации Объединенных Наций (ООН), во время которых поднимаются вопросы по сокращению выбросов, а также финансирования усилий.

В Европейском союзе (ЕС) предупреждают о том, что выход США из соглашения может стать весомым "ударом" по борьбе с изменением климата.

Между тем комиссар Нидерландов, ответственный за климат Вопке Хёкстра отметил, что ЕС будет пытаться взаимодействовать с новой администрацией Штатов по вопросам климата.

"Очевидно, что я буду стремиться убедиться, что наши американские друзья, насколько это возможно, фактически остаются на борту и работают над этим вместе с нами", - добавил он.

Стоит объяснить, что Штаты присоединились к Парижскому соглашению в 2015 году во время президентства Барака Обамы. Уже в 2020-м Трамп, который на тот момент возглавлял Белый дом, объявил о выходе из соглашения.

Через год, после прихода к власти Джо Байдена, Штаты снова вернулись к соглашению.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Трамп может избрать на должность главы Министерства энергетики Криса Райта, который отрицает климатический кризис в мире.

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