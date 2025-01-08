Станет ударом. В ЕС обеспокоены риском выхода США из Парижского климатического соглашения

Переходная команда 47-го президента США Дональда Трампа готовит распоряжение о выходе страны из глобального климатического соглашения , что может нанести удар по мировым усилиям в борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как напоминает Reuters, Штаты являются вторым крупнейшим загрязнителем окружающей среды в мире после Китая.

Парижское соглашение, в свою очередь, является центральным элементом климатических переговоров Организации Объединенных Наций (ООН), во время которых поднимаются вопросы по сокращению выбросов, а также финансирования усилий.

В Европейском союзе (ЕС) предупреждают о том, что выход США из соглашения может стать весомым "ударом" по борьбе с изменением климата.

Между тем комиссар Нидерландов, ответственный за климат Вопке Хёкстра отметил, что ЕС будет пытаться взаимодействовать с новой администрацией Штатов по вопросам климата.

"Очевидно, что я буду стремиться убедиться, что наши американские друзья, насколько это возможно, фактически остаются на борту и работают над этим вместе с нами", - добавил он.

Стоит объяснить, что Штаты присоединились к Парижскому соглашению в 2015 году во время президентства Барака Обамы. Уже в 2020-м Трамп, который на тот момент возглавлял Белый дом, объявил о выходе из соглашения.

Через год, после прихода к власти Джо Байдена, Штаты снова вернулись к соглашению.