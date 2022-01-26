Європейський центробанк попередив кредиторів про можливі тяжкі санкції проти Росії, - FT

Міжнародні санкції можуть спричинити значні ризики для міжнародних банків. Зокрема, йдеться про американський Citi, французький Societe Generale, австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit.

Представники Європейського центрального банку запросили інформацію про те, як банки діятимуть відповідно до різних розвитків сценаріїв. Також ЄЦБ бажає, аби банки Європи дотримувалися режимів санкцій й могли заблокувати доступи клієнтів, яким буде заборонено користуватися їх послугами.

Згідно з даними ЄЦБ, близько 121 млрд доларів повинні російські компанії міжнародним банкам та їхнім дочірнім компаніям на території Росії. Також ще 128 млрд доларів кредиту й депозиту повинні російські організації в іноземних банках.

Наразі SocGen має найбільший фінансовий ризик у Росії - 2,6 млрд доларів. За ним йдуть австрійський Raiffeisen (1,9 млрд євро) та UniCredit (1,4 млрд євро)