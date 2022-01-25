Байден готовий ввести санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну

Американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Кейтлін Коллінс .

За словами кореспондента, Байден відповів "Так" на питання, чи розгляне він можливість введення санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну.

.@kaitlancollins: "Would you ever see yourself personally sanctioning [Putin] if he did invade Ukraine?"@POTUS: "Yes." pic.twitter.com/JTbNukc6We — Mediaite (@Mediaite) January 25, 2022

Американські законодавці внесли до Конгресу та Сенату США вже цілу низку законопроектів, які передбачають введення санкцій щодо Росії у випадку нападу на Україну. Документи, зокрема, передбачають введення обмежень щодо російського президента.