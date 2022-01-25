ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білий дім підтвердив підготовку експортних санкцій проти Росії, - CBS News

Новость на русском →
Вівторок 25 січня 2022 16:46
Білий дім підтвердив підготовку експортних санкцій проти Росії, - CBS News Фото: Білий дім підтвердив підготовку експортних санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація Байдена розглядає можливість жорсткого контролю експорту до Росії. Санкції будуть введенні у разі повномасштабного вторгнення агресора на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Йдеться про контроль експорту над напівпровідниками, які можуть завдати шкоди російській промисловості. Водночас Штати разом з європейськими та азійськими союзниками виключають основні компоненти з галузей, які необхідні президенту Російської Федерації Володимиру Путіну для покращення російської економіки. Це стосується штучного інтелекту й аерокосмічних галузей.

США співпрацюють з європейськими та азійськими союзниками, щоб розробити правило, яке виключить основні компоненти з галузей, необхідних президенту Росії Володимиру Путіну для зростання російської економіки, таких як штучний інтелект та аерокосмічна галузь.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США планують істотне обмеження російського сировинного експорту.

Тим часом прессекретар Білого дому Джен Псакі вважає загрозу санкцій проти Росії більш ефективним засобом, ніж їхнє негайне запровадження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни