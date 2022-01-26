UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Европейский центробанк предупредил кредиторов о возможных тяжелых санкциях против России, - FT

Автор: Сергей Пышкин

Европейский центральный банк предупредил кредиторов, которые имеют значительное влияние на территории Российской Федерации, о возможных жестких санкциях против страны. Они должны быть готовы к введению международных ограничений, если агрессор прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Международные санкции могут повлечь значительные риски для международных банков. В частности, речь идет об американском Citi, французском Societe Generale, австрийском Raiffeisen и итальянском UniCredit.

Представители Европейского центрального банка запросили информацию о том, как банки будут действовать в соответствии с разными развитиями сценариев. Также ЕЦБ хочет, чтобы банки Европы придерживались режимов санкций и могли заблокировать доступы клиентов, которым будет запрещено пользоваться их услугами.

Согласно данным ЕЦБ, около 121 млрд долларов должны российские компании международным банкам и их дочерним компаниям на территории России. Также еще 128 млрд долларов кредита и депозита должны российские организации в иностранных банках.

Сейчас SocGen имеет наибольший финансовый риск в России - 2,6 млрд долларов. За ним следуют австрийский Raiffeisen (1,9 млрд евро) и UniCredit (1,4 млрд евро)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США готовят экспортные ограничения в отношении России.

В частности, Штаты рассматривают введение санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина если его страна прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦентробанкРоссийская ФедерацияСанкции