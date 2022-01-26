Европейский центробанк предупредил кредиторов о возможных тяжелых санкциях против России, - FT

Международные санкции могут повлечь значительные риски для международных банков. В частности, речь идет об американском Citi, французском Societe Generale, австрийском Raiffeisen и итальянском UniCredit.

Представители Европейского центрального банка запросили информацию о том, как банки будут действовать в соответствии с разными развитиями сценариев. Также ЕЦБ хочет, чтобы банки Европы придерживались режимов санкций и могли заблокировать доступы клиентов, которым будет запрещено пользоваться их услугами.

Согласно данным ЕЦБ, около 121 млрд долларов должны российские компании международным банкам и их дочерним компаниям на территории России. Также еще 128 млрд долларов кредита и депозита должны российские организации в иностранных банках.

Сейчас SocGen имеет наибольший финансовый риск в России - 2,6 млрд долларов. За ним следуют австрийский Raiffeisen (1,9 млрд евро) и UniCredit (1,4 млрд евро)