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Європейські союзники попросили США відстрочити виведення військ з Афганістану

Автор: Артур Родивилов

Союзники в Європі просять США відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Про це пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на офіційні особи.

За інформацією видання, Вашингтон обіцяв надати матеріально-технічну підтримку своїм партнерам по коаліції, поки він здійснює виведення військ.

При цьому деякі держави заявили, що не встигнуть піти з близькосхідної республіки до визначеного терміну і попросили залишити американських військових після 4 липня.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати виконали свою місію в Афганістані і з 1 травня почнуть виводити війська з країни.

Нагадаємо, до кінця квітня Афганістан покинули вже близько 100 американських військових. Повністю вивести війська з Афганістану США планує до вересня.

Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.

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