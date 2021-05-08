Європейські союзники попросили США відстрочити виведення військ з Афганістану

Союзники в Європі просять США відкласти виведення військ з Афганістану . Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Про це пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на офіційні особи .

За інформацією видання, Вашингтон обіцяв надати матеріально-технічну підтримку своїм партнерам по коаліції, поки він здійснює виведення військ.

При цьому деякі держави заявили, що не встигнуть піти з близькосхідної республіки до визначеного терміну і попросили залишити американських військових після 4 липня.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати виконали свою місію в Афганістані і з 1 травня почнуть виводити війська з країни.