Европейские союзники попросили США отсрочить вывод войск из Афганистана

Союзники в Европе просят США отложить вывод войск из Афганистана . Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица .

По информации издания, Вашингтон обещал предоставить материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции, пока он осуществляет вывод войск.

При этом некоторые государства заявили, что не успеют уйти из ближневосточной республики до обозначенного срока и попросили оставить американских военных после 4 июля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.