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Европейские союзники попросили США отсрочить вывод войск из Афганистана

Автор: Артур Родивилов

Союзники в Европе просят США отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.

По информации издания, Вашингтон обещал предоставить материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции, пока он осуществляет вывод войск.

При этом некоторые государства заявили, что не успеют уйти из ближневосточной республики до обозначенного срока и попросили оставить американских военных после 4 июля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

Напомним, к концу апреля Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до 11 сентября.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

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