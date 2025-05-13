Европейские министры в Риме рассмотрят координацию поддержки Украины

В столице Италии Риме на этой неделе планируется встреча министров обороны ряда европейских стран. На саммите, в частности, обсудят тему поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую газету Sud Ouest.
Отмечается, что встреча в Риме должна состояться в пятницу, 16 мая.
Она станет уже четвертым саммитом такого типа после тех, что состоялись в Берлине в ноябре, Варшаве в январе и Париже в марте.
В министерстве обороны Италии рассказали, что глава ведомства Гвидо Крозетто встретится со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Великобритании для "обсуждения координации поддержки Украины".
Кроме темы по Украине, министры на таком саммите также обсудят пути укрепления европейской обороны.
Ожидается, что после встречи пять европейских министров проведут совместную пресс-конференцию в 12:45 по Гринвичу (то есть в 14:45 по Киеву).
Объявление в Италии о данной встрече появилось после заявления 12 мая президента США Дональда Трампа о "рассмотрении" возможности визита в Турцию 15 мая для возможного участия в переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле, о готовности к чему уже объявил президента Украины Владимир Зеленский.
Зато российский диктатор Владимир Путин, который сам на днях призвал к восстановлению таких прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, до сих пор не подтвердил намерение относительно своего визита.
Добавим также, что после встречи в Киеве лидеров стран из "коалиции решительных" (Британии, Франции, Германии и Польши) Украина объявила о готовности к прекращению огня минимум на 30 дней, с 12 мая.
Тогда же европейские лидеры во время визита в Украину предупредили Кремль о возможности введения новых жестких санкций в случае отказа от перемирия. Но Москва фактически такой ультиматум проигнорировала.
Кроме того, 12 мая Берлин и Париж отметили, что ЕС готовит новые масштабные санкции против России, направленные на ее нефтяную и финансовую систему, и что теперь все зависит от Путина и переговоров в Стамбуле.
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