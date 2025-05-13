Европейские министры в Риме рассмотрят координацию поддержки Украины

Отмечается, что встреча в Риме должна состояться в пятницу, 16 мая.

Она станет уже четвертым саммитом такого типа после тех, что состоялись в Берлине в ноябре, Варшаве в январе и Париже в марте.

В министерстве обороны Италии рассказали, что глава ведомства Гвидо Крозетто встретится со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Великобритании для "обсуждения координации поддержки Украины".

Кроме темы по Украине, министры на таком саммите также обсудят пути укрепления европейской обороны.

Ожидается, что после встречи пять европейских министров проведут совместную пресс-конференцию в 12:45 по Гринвичу (то есть в 14:45 по Киеву).