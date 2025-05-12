ЕС готовит удар по кошельку Кремля: все зависит от Путина и переговоров в Стамбуле

ЕС готовит новые масштабные санкции против России, направленные на ее нефтяную и финансовую систему. Их введение будет зависеть от результатов возможных переговоров в Турции и позиции российского диктатора Владимир Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Барро, лидеры "коалиции решительных" после поездки в Киев в минувшие выходные призвали Еврокомиссию разработать новые "масштабные" санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня.

Министр добавил, что, хотя ЕС работает над 17-м пакетом санкций против РФ, впрочем уже начата работа и над еще более жесткими мерами.

"Мы готовим дополнительные санкции, которые будут касаться энергетического и финансового секторов. В эти выходные мы попросили Еврокомиссию подготовить новые, более серьезные санкции, чтобы заставить президента России Владимира Путина перейти к логике мира", - заявил Барро.

Переговоры в Турции и позиция Путина

Вместе с тем европейские страны призывают к прекращению огня перед началом любых переговоров, предупреждая о возможных скоординированных санкциях со стороны США и ЕС. Однако дипломаты говорят, что теперь все будет зависеть от того, состоятся ли переговоры между Россией и Украиной в четверг в Турции и к каким результатам они приведут.

"Мы поддерживаем идею контакта между президентами Зеленским и Путиным. Путин предложил прямой диалог, Зеленский согласился - значит, Путин должен соблюсти свою часть договоренности и приехать в Стамбул в четверг", - сказал Барро.

При этом он добавил, что для серьезных переговоров необходимо прекращение огня, поскольку вести диалог на фоне авиаударов и атак дронами невозможно.

"Мы готовим мощные и масштабные санкции, если он (Путин - ред.) не согласится на прекращение огня", - подчеркнул министр.

Также он сообщил, что возможные европейские санкции координируются с американским законопроектом о санкциях, который готовят сенаторы. Документ предусматривает пошлины в размере 500% на импорт российской нефти в третьи страны.