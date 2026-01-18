Европейские страны усиливают борьбу с "теневым флотом" России, - ISW

Аналитики в своем отчете упомянули недавние публикации украинских и мировых СМИ по этой теме. Среди них - Bloomberg, украинский сайт "Милитарный" и другие.

В частности, упоминается о том, что еще 16 января нефтяной танкер под названием Arcusat, повернул с курса между Данией и Швецией в немецкие воды, чтобы плыть на север к арктическому побережью России.

По данным Bloomberg, этот танкер плавал под разными флагами, включая флаги Танзании и Камеруна.

Однако федеральная полиция Германии отказала экипажу корабля в заходе в территориальные воды страны.

Между тем стало известно, что еще одно судно, вероятно, является турецким балкером Hizer Reis.

"Европейские страны, похоже, все чаще подавляют суда, связанные с Россией и ее союзниками, чьи "теневые флоты" часто переплетаются", - отмечают аналитики.

Сообщается, что десятки танкеров "теневого флота" у побережья Венесуэлы в последние месяцы перешли на использование российских флагов, а многие суда "теневого флота", связанных с Россией, находятся под санкциями за перевозку грузов в поддержку иранского режима.