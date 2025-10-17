Трамп уклончиво ответил на вопрос о территориальных уступках Украины для мира

Президент Дональд Трамп воздержался от прямого ответа на вопрос о том, следует ли Украине уступить территории в рамках мирного урегулирования с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на т рансляцию встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Никогда не знаешь. Война - очень интересная штука. Никогда не знаешь. С войной, войной и миром просто никогда не знаешь", - сказал он.

На вопрос о том, что он будет делать, если Владимир Путин не согласится на мир в Венгрии, Трамп ответил: "Ну, посмотрим, что произойдет. Знаете что? Если я думаю, что он согласится, значит, президент Путин хочет положить конец войне, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне".

По его словам, он разговаривал с Путиным вчера два с половиной часа. "Мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы война закончилась", - добавил Трамп.