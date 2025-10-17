ua en ru
Трамп уклончиво ответил на вопрос о территориальных уступках Украины для мира

Вашингтон, Пятница 17 октября 2025 21:16
Трамп уклончиво ответил на вопрос о территориальных уступках Украины для мира Фото: Доналд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Дональд Трамп воздержался от прямого ответа на вопрос о том, следует ли Украине уступить территории в рамках мирного урегулирования с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Никогда не знаешь. Война - очень интересная штука. Никогда не знаешь. С войной, войной и миром просто никогда не знаешь", - сказал он.

На вопрос о том, что он будет делать, если Владимир Путин не согласится на мир в Венгрии, Трамп ответил: "Ну, посмотрим, что произойдет. Знаете что? Если я думаю, что он согласится, значит, президент Путин хочет положить конец войне, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне".

По его словам, он разговаривал с Путиным вчера два с половиной часа. "Мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы война закончилась", - добавил Трамп.

Изменение позиции Трампа

Трамп занимал разные позиции по территориальному вопросу. Перед встречей с Путиным в августе он заявил, что для окончания войны необходим "обмен территориями", что бы это ни значило.

Позже он изменил свое мнение, заявив, что, по его мнению, Украина может вернуть все территории, ныне оккупированные Россией, и даже пойти дальше.

Кроме того, накануне Трамп заявил, что Украина планирует пойти в наступление.

