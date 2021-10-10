Стало відомо, коли з'явиться перша Tesla європейської збірки
Перший електромобіль Tesla європейської збірки вийде з конвеєра вже в листопаді 2021 року. Але для досягнення масового виробництва на заводі в Берліні буде потрібно набагато більше часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив засновник Tesla Ілон Маск, він сподівається в найближчі тижні отримати зелене світло, щоб почати виробництво на заводі в Берліні. Очікується, що остаточне рішення буде в другій половині жовтня.
"Почати виробництво - це добре, але об'ємне виробництво - це складна частина... Для досягнення масового виробництва буде треба більше часу, ніж для будівництва заводу", - заявив він на фестивалі на території заводу.
За його словами, обсяги виробництва складатимуть від 5 000 до 10 000 автомобілів на день, а до кінця наступного року там вироблятимуться акумуляторні батареї.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Tesla повернулися до ідеї електричного квадроцикла Cyberquad.