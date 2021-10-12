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У Євросоюзі з'явиться перший власний космодром

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Кіруна, Вівторок 12 жовтня 2021 15:49
У Євросоюзі з'явиться перший власний космодром Фото: ракетний полігон Esrange в Швеції (wikimedia.org DLR Picture)
Автор: Ілона Свиридова

У Європейському союзі з'явиться свій перший космодром. Стартовий майданчик буде розташовуватися на півночі Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Повідомляється, що космічний центр Esrange біля міста Кіруна для розробки ракетних технологій і запуску супутників має бути готовий до роботи до літа 2022 року.

Цей центр з'явився в середині 1960-х років. З 2015 року триває оновлення його інфраструктури, яке буде завершено за рахунок кредитної угоди на 12 млн євро. Очікується, що будуть модернізовані ракетно-випробувальні комплекси і розроблені наземні технології зв'язку з супутниками.

Даний проект відповідає стратегії Швеції на 2018 рік - бути на передньому краї космічних технологій. Нові інвестиції зроблять Швецію однією з десятка країн світу з власною супутниковою інфраструктурою.

Стартовий майданчик також буде використовувати в проектах Європейського союзу.

"Новий космодром, швидше за все, стане першим стартовим майданчиком на материковій частині Європи, який надасть космічним компаніям платформу для розробки ракетних технологій наступного покоління і запуску своїх супутників", - заявив представник шведської космічної корпорації Філіп Польссон.

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