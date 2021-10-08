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Google та YouTube посилюють правила проти контенту, що заперечує зміни клімату

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США , П'ятниця 08 жовтня 2021 21:45
Google та YouTube посилюють правила проти контенту, що заперечує зміни клімату Фото: Google та YouTube посилюють правила проти контенту, що заперечує зміни клімату (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Google і YouTube заявили про нову політику, яка забороняє монетизацію на контенті в якому заперечують зміни клімату. Однак, є і винятки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.

Рекламодавці Google й автори контенту YouTube відтепер не отримуватимуть дохід від реклами через контент, який заперечує існування й причини зміни клімату.

"Це включає матеріали, в яких зміни клімату розглядаються як обман або шахрайство, а також твердження, які заперечують, що довгострокові тенденції засвідчують глобальне потепління і що викиди парникових газів або діяльність людини сприяють зміні клімату", - зазначається в заяві.

Водночас компанії дозволяють створювати відео в яких відображаються публічні дебати щодо кліматичної політики, наслідків й нові дослідження.

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