У Європарламенті вимагають відставки Борреля через візит до Москви

Більш ніж 80 депутатів Європейського парламенту підписали листа з пропозицією відправити у відставку високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Вони вважають його візит у Москву провалом європейської дипломатії.
Про це повідомляє DPA.
"Під час візиту минулого тижня пан Боррель неодноразово не захищав інтереси Європейського Союзу", - йдеться в листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Крім того, група європейських парламентарів закликала Борреля подати у відставку.
"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії повинна вжити заходів, якщо пан Боррель не подасть у відставку за власним бажанням", - йдеться у листі.
Також "невдоволені" депутати Європарламенту заявили, що Боррель повинен був закінчити свою поїздку, як тільки дізнався про висилку дипломатів.
Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.
За підсумком поїздки він заявив, що Росія не зацікавлена у переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.
Глава дипломатії ЄС також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.
Також Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву.