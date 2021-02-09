У Європарламенті вимагають відставки Борреля через візит до Москви

"Під час візиту минулого тижня пан Боррель неодноразово не захищав інтереси Європейського Союзу", - йдеться в листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Крім того, група європейських парламентарів закликала Борреля подати у відставку.

"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії повинна вжити заходів, якщо пан Боррель не подасть у відставку за власним бажанням", - йдеться у листі.

Також "невдоволені" депутати Європарламенту заявили, що Боррель повинен був закінчити свою поїздку, як тільки дізнався про висилку дипломатів.