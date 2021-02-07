Країни ЄС обговорять санкції проти Росії за порушення прав людини

Країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.

Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Євросоюзу .

Він зазначив, що засідання представників країн ЄС, на якому буде обговорюватися це питання, відбудеться 22 лютого. А санкції можуть ввести в рамках нового механізму, вже не безпосередньо за переслідування політика Олексія Навального.

"Обговоримо ці питання з міністрами закордонних справ ЄС 22 лютого. Як завжди, саме держави-члени повинні будуть прийняти рішення про наступні кроки, і так - вони можуть включати санкції. І у нас є ще один інструмент для цього - нещодавно затверджений режим санкцій в області прав людини", - написав Боррель.