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Країни ЄС обговорять санкції проти Росії за порушення прав людини

Новость на русском → Брюссель, Неділя 07 лютого 2021 21:59
Країни ЄС обговорять санкції проти Росії за порушення прав людини Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.

Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Євросоюзу.

Він зазначив, що засідання представників країн ЄС, на якому буде обговорюватися це питання, відбудеться 22 лютого. А санкції можуть ввести в рамках нового механізму, вже не безпосередньо за переслідування політика Олексія Навального.

"Обговоримо ці питання з міністрами закордонних справ ЄС 22 лютого. Як завжди, саме держави-члени повинні будуть прийняти рішення про наступні кроки, і так - вони можуть включати санкції. І у нас є ще один інструмент для цього - нещодавно затверджений режим санкцій в області прав людини", - написав Боррель.

Раніше Боррель заявив, що відносини Євросоюзу і Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.

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