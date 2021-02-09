В Европарламенте требуют отставки Борреля из-за визита в Москву

Более чем 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Они считают его визит в Москву провалом европейской дипломатии.
Об этом сообщает DPA.
"Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Кроме того, группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку.
"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должен принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - говорится в письме.
Также "недовольные" депутаты Европарламента заявили, что Боррель должен был закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.
Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.
По итогам поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.
Глава дипломатии ЕС также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения санкций против России. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.
Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля по итогам его визита в Москву.