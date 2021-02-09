В Европарламенте требуют отставки Борреля из-за визита в Москву

"Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Кроме того, группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку.

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должен принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - говорится в письме.

Также "недовольные" депутаты Европарламента заявили, что Боррель должен был закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.