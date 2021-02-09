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В Европарламенте требуют отставки Борреля из-за визита в Москву

Автор: Андрей Козловский

Более чем 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Они считают его визит в Москву провалом европейской дипломатии.

Об этом сообщает DPA.

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"Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Кроме того, группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку.

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должен принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - говорится в письме.

Также "недовольные" депутаты Европарламента заявили, что Боррель должен был закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.

Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.

По итогам поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения санкций против России. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля по итогам его визита в Москву.

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