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Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС, але це не стало несподіванкою, - Боррель

Новость на русском → Брюссель, Неділя 07 лютого 2021 22:37
Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС, але це не стало несподіванкою, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Росія не зацікавлена в переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.

Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Євросоюзу.

Він розповів, що його візит до Москви був спробою перевірити настрій російських властей "з допомогою принципової дипломатії". І відповідна реакція не була позитивною.

"Агресивно організована прес-конференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС", - сказав Боррель.

Він також зазначив, що країнам ЄС слід діяти "гуртом і рішуче" у відносинах з Росією, думаючи про наслідки.

Росія видворила трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь у масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Сьогодні Боррель також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.

Також він зазначав, що відносини Євросоюзу і Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.

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