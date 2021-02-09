У Європарламенті вимагають відставки Борреля через візит до Москви

Більш ніж 80 депутатів Європейського парламенту підписали листа з пропозицією відправити у відставку високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Вони вважають його візит у Москву провалом європейської дипломатії.

Про це повідомляє DPA.