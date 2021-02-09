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У Європарламенті вимагають відставки Борреля через візит до Москви

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 09 лютого 2021 15:38
У Європарламенті вимагають відставки Борреля через візит до Москви Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрій Козловський

Більш ніж 80 депутатів Європейського парламенту підписали листа з пропозицією відправити у відставку високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Вони вважають його візит у Москву провалом європейської дипломатії.

Про це повідомляє DPA.

"Під час візиту минулого тижня пан Боррель неодноразово не захищав інтереси Європейського Союзу", - йдеться в листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Крім того, група європейських парламентарів закликала Борреля подати у відставку.

"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії повинна вжити заходів, якщо пан Боррель не подасть у відставку за власним бажанням", - йдеться у листі.

Також "невдоволені" депутати Європарламенту заявили, що Боррель повинен був закінчити свою поїздку, як тільки дізнався про висилку дипломатів.

Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.

За підсумком поїздки він заявив, що Росія не зацікавлена у переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.

Глава дипломатії ЄС також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.

Також Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву.

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