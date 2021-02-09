В Европарламенте требуют отставки Борреля из-за визита в Москву

Более чем 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Они считают его визит в Москву провалом европейской дипломатии.

Об этом сообщает DPA.