Европарламент отказался утвердить кандидата в еврокомиссары от Орбана

Оливер Вархели, предложенный Венгрией на пост комиссара ЕС по здравоохранению и защите животных, не смог получить немедленного одобрения со стороны членов Европейского парламента. Он стал единственным из 16 комиссаров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Координаторы комитетов решили вместо этого предложить Вархели второй раунд письменных вопросов после трех с половиной часов допроса, в ходе которого Вархели отбивался от вопросов о правах женщин, конкурентоспособности, защите животных и его связях с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы отмечаем, что ответы, данные Вархели, не оправдали ожиданий Renew Europe, и поэтому приходим к выводу, что на данном этапе мы не можем поддержать его кандидатуру", - говорится в пресс-релизе Renew по итогам встречи.

Координатор Комитета по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI), депутат Европарламента от партии "Зеленые" Сара Матье добавила в пресс-релизе: "Назначенный комиссар Оливер Вархели нас не убедил".

Из 16 назначенных комиссаров, которые прошли слушания на этой неделе, Вархели - единственный, кто не прошел.

Только крайне правые группы и Европейские консерваторы и реформисты (ECR) проголосовали за венгерского кандидата, сообщили два парламентских чиновника. Зеленые, Renew и Социалисты и демократы (S&D) хотели, чтобы Вархели прошел второе слушание, в то время как Европейская народная партия (EPP) настаивала на втором раунде письменных вопросов - варианте, на котором в конечном итоге остановились группы.

Сомнительное прошлое

Вархели, который уходящем составе Еврокомиссии заведовал вопросами соседства и расширения, должен ответить на вопросы депутатов Европарламента до понедельника. После этого координаторы проведут второе оценочное совещание, после которого им нужно будет набрать две трети голосов. Если они не смогут ни отклонить, ни одобрить его, голосование перейдет ко всем комитетам, где Вархели понадобится простое большинство для одобрения.

У Вархели с самого начала возникли проблемы: многие депутаты Европарламента заявили, что у него мало шансов набрать необходимое для принятия большинства в две трети голосов.

Венгр столкнулся с критикой из-за своей лояльности к венгерскому Орбану и многочисленных столкновений с депутатами Европарламента - он назвал их "идиотами" в инциденте в прошлом году. Законодатели также сослались на его отсутствие опыта в политике здравоохранения.

Во время слушаний Вархели столкнулся с многочисленными критическими вопросами о своей позиции по правам женщин и абортам. Он неоднократно заявлял, что является "союзником" женщин, но аборты находятся вне компетенции ЕС.

"Я глубоко обеспокоен, услышав, как потенциальный комиссар по здравоохранению говорит, что аборт - это не медицинский вопрос", - сказала депутат Европарламента от партии зеленых Матье. "Он, похоже, не знает или не обеспокоен тем, что бесчисленное количество женщин умирает из-за того, что им отказывают в доступе к услугам по репродуктивному и сексуальному здоровью".

Непосредственно перед слушаниями председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с председателем Социалистической и демократической партии Ираке Гарсией, главой правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером и руководителем Renew Europe Валери Хайер, подтвердил официальный представитель ЕС.

Чиновник заявил, что это делается для того, чтобы подвести итоги "текущих слушаний".

Также до слушаний Renew выдвинула идею лишить Вархели полномочий комиссара по здравоохранению. "Вархели, который просто занимается вопросами вакцин или репродуктивных прав, не получит поддержки со стороны Renew", - заявил высокопоставленный чиновник Renew.

По словам присутствовавших в зале депутата Европарламента и помощника парламентария, эта идея на встрече не обсуждалась.

Депутатам Европарламента необходимо будет потребовать изменения полномочий в оценочном письме, которое они направят фон дер Ляйен после оценки ответов Вахели на дополнительные вопросы и принятия окончательного решения по его кандидатуре.

Новый состав Еврокомиссии

Напомним, этим летом прошли выборы в Европарламент, после которых последовало обновление руководства ключевых европейских институций. В частности, Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии на второй срок.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии из 27 членов - по одному от стран ЕС.

Слушания по кандидатурам еврокомиссаров состоятся с 4 по 12 ноября. Новая Еврокомиссия, вероятно, заработает не раньше начала декабря. А в случае если Европарламент отклонит ряд кандидатур комиссаров, то этот срок сдвинется до января.