Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии. Среди 27 членов комиссии, несколько политиков будут занимать ключевые для Украины должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Euronews.

В частности, Кая Каллас (Эстония) назначена Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Андрюс Кубилюс (Литва) станет Еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса. По словам фон дер Ляйен, он сосредоточится на развитии Европейского оборонного союза и укреплении оборонно-промышленного потенциала.

Марта Кос (Словения) займет должность Еврокомиссара по вопросам расширения и будет работать над поддержкой Украины и помощью странам-кандидатам в подготовке к вступлению в ЕС.

Петр Серафин (Польша) станет Еврокомиссаром по вопросам бюджета, борьбы с мошенничеством и государственного управления, а Кристоф Хансен (Люксембург) - Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.

Особое внимание привлекает создание новой должности Еврокомиссара по вопросам Средиземноморья, которую займет Дубравка Шуица (Хорватия).

Кандидатуру каждого из членов Еврокомиссии, кроме фон дер Ляйен, еще должен утвердить Европейский парламент.

"Ожидается, что в конце сентября и в октябре каждый номинированный комиссар столкнется с многочасовым обсуждением в Европейском парламенте. Как правило, по крайней мере один комиссар может провалить тест (в последний раз тест провалили трое)", - отмечает Politico.

Ключевые для Украины фигуры в новом составе Еврокомиссии

Кая Каллас - Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Эстонский политик, премьер-министр Эстонии в 2021-2024 годах, ушла с должности после объявления ее кандидатуры как будущего члена Еврокомиссии. Во время работы премьером Эстонии отличилась активной политической, дипломатической и военной поддержкой Украины в противостоянии с российскими агрессорами, а также украинской интеграции в Евросоюз и НАТО. Была объявлена в розыск российским МВД за «надругательство над исторической памятью и враждебность к России».

Андрюс Кубилюс - Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса

Литовский политик, дважды премьер-министр страны в 1999-2000 и 2008-2012 годах, в конце 1980-х годов участвовал в литовском освободительном движении. С 2019 года - депутат Европарламента. Занимает активную проукраинскую позицию, публично лоббировал расширение европейской военной помощи Украине и ее интеграцию в ЕС и НАТО.

"Он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и укреплением инвестиционного и промышленного потенциала", - заявила Урсула фон дер Ляйен, представляя его кандидатуру.

Марта Кос - Еврокомиссар по вопросам расширения

Словенский дипломат и политик, бывшая журналистка. Экс-посол Словении в Германии и Швейцарии. В 2022 баллотировалась на пост президента страны, но сняла свою кандидатуру.

В течение карьеры активно продвигала тему защиты прав женщин. В предыдущем составе Еврокомиссии эту должность занимал Оливер Варгеи из Венгрии, который иногда пытался реализовывать скептический подход Будапешта к евроинтеграции Украины.

"Кос будет работать над поддержкой Украины и продолжением работы по восстановлению, а также поддержкой стран-кандидатов в подготовке к их вступлению", - отметила фон дер Ляйен.

Кристоф Хансен - Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия

Политик из Люксембурга, выходец из фермерской семьи. В 2018-2023 годах был депутатом Европарламента, впоследствии стал депутатом люксембургского парламента. Эта должность важна для Украины, учитывая чувствительность темы с аграрным экспортом в ЕС, что уже приводило к острым спорам со странами-членами Евросоюза, в частности с Польшей.