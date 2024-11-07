Європарламент відмовився затвердити кандидата у єврокомісари від Орбана

Олівер Варгеї, запропонований Угорщиною на посаду комісара ЄС з охорони здоров'я та захисту тварин, не зміг отримати негайного схвалення з боку членів Європейського парламенту. Він став єдиним із 16 комісарів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Координатори комітетів вирішили натомість запропонувати Варгеї другий раунд письмових питань після трьох з половиною годин допиту, під час якого Варгеї відбивався від питань про права жінок, конкурентоспроможність, захист тварин та його зв'язки з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми відзначаємо, що відповіді, які дав Варгеї, не виправдали очікувань Renew Europe, і тому приходимо до висновку, що на даному етапі ми не можемо підтримати його кандидатуру", - йдеться у прес-релізі Renew за підсумками зустрічі.

Координатор Комітету з навколишнього середовища, громадської охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (ENVI), депутат Європарламенту від партії "Зелені" Сара Матьє додала у прес-релізі: "Призначений комісар Олівер Варгеї нас не переконав".

З 16 призначених комісарів, які пройшли слухання цього тижня, Варгеї - єдиний, хто не пройшов.

Тільки вкрай праві групи та Європейські консерватори та реформісти (ECR) проголосували за угорського кандидата, повідомили два парламентські чиновники. Зелені, Renew та Соціалісти та демократи (S&D) хотіли, щоб Варгеї пройшов друге слухання, тоді як Європейська народна партія (EPP) наполягала на другому раунді письмових питань - варіанті, на якому зрештою зупинилися групи.

Сумнівне минуле

Варгеї, який у складі Єврокомісії завідував питаннями сусідства і розширення, повинен відповісти на питання депутатів Європарламенту до понеділка. Після цього координатори проведуть другу оцінну нараду, після якої їм потрібно буде набрати дві третини голосів. Якщо вони не зможуть ні відхилити, ні схвалити його, голосування перейде до всіх комітетів, де Варгеї знадобиться просте схвалення.

У Варгеї з самого початку виникли проблеми: багато депутатів Європарламенту заявили, що має мало шансів набрати необхідне для прийняття більшості в дві третини голосів.

Угорець зіткнувся з критикою через свою лояльність до угорського Орбану та численні сутички з депутатами Європарламенту - він назвав їх "ідіотами" в інциденті минулого року. Законодавці також послалися на відсутність досвіду в політиці охорони здоров'я.

Під час слухань Варгеї зіткнувся з численними критичними питаннями щодо своєї позиції з прав жінок та абортів. Він неодноразово заявляв, що є "союзником" жінок, але аборти перебувають поза компетенцією ЄС.

"Я глибоко стурбований, почувши, як потенційний комісар з охорони здоров'я каже, що аборт - це не медичне питання", - сказала депутатка Європарламенту від партії зелених Матьє. "Він, схоже, не знає або не стурбований тим, що незліченна кількість жінок помирає через те, що їм відмовляють у доступі до послуг з репродуктивного та сексуального здоров'я".

Безпосередньо перед слуханнями голова комісії Урсула фон дер Ляйєн зустрілася з головою Соціалістичної та демократичної партії Іраку Гарсією, головою правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Манфредом Вебером та керівником Renew Europe Валері Хайєр, підтвердив офіційний представник ЄС.

Чиновник заявив, що це робиться для того, щоб підбити підсумки "поточних слухань".

Також до слухань Renew висунула ідею позбавити Варгеї повноважень комісара з охорони здоров'я. "Варгеї, який просто опікується питаннями вакцин або репродуктивних прав, не отримає підтримки з боку Renew", - заявив високопосадовець Renew.

За словами присутніх у залі депутата Європарламенту та помічника парламентаря, ця ідея на зустрічі не обговорювалася.

Депутатам Європарламенту необхідно буде вимагати зміни повноважень в оціночному листі, який вони надішлють фон дер Ляйєн після оцінки відповідей Варгеї на додаткові питання та ухвалення остаточного рішення щодо його кандидатури.

Новий склад Єврокомісії

Нагадаємо, цього літа відбулися вибори до Європарламенту, після яких відбулося оновлення керівництва ключових європейських інституцій. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн була переобрана на посаду голови Європейської комісії на другий термін.

У вересні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії з 27 членів - по одному від країн ЄС.

Слухання щодо кандидатур єврокомісарів відбудуться з 4 по 12 листопада. Нова Єврокомісія, ймовірно, почне працювати не раніше початку грудня. А якщо Європарламент відхилить низку кандидатур комісарів, то цей термін зсунеться до січня.