РФ похищает детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий", - ЦНС
Российские захватчики вывозят украинских детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий". В общем планируют похитить 3 тысячи детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, более 230 школьников из Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки и Харцызска вывезли в Санкт-Петербург в рамках программы "Культурная карта 4+85".
Всего до октября планируют вывезти более 3 тысяч детей в Москву, Петербург, Казань и Ростов-на-Дону.
"Под видом "культурных путешествий" оккупанты меняют мировоззрение детей, навязывают "величие" РФ, обрывают связи с Украиной и готовят к ассимиляции в российскую среду", - отметили в ЦНС.
На "экскурсиях" школьников кормят пропагандистской историей и готовят к поступлению в российские вузы - уже как "граждан РФ".
Депортация украинских детей
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Стоит отметить, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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