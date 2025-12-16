RU

Европарламент ускорил рассмотрение "репарационного кредита" для Украины

Иллюстративное фото: Европарламент рассмотрит "репарационный кредит" для Украины по ускоренной процедуре (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Депутаты Европарламента решили применить ускоренную процедуру для рассмотрения предложения о "репарационном кредите" для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

"Во вторник (16 декабря - ред.) парламент путем голосования поднятием рук поддержал запрос на ускорение законодательного процесса по проекту закона о предоставлении кредита Украине", - сказано в сообщении Европарламента. 

Там уточнили, что деньги от "репарационного кредита" планируется направить на поддержку финансовых потребностей Украины и ее государственного бюджета, включая военные возможности, а также оборонной промышленности страны и ее интеграции в европейскую оборонно-промышленную базу.

После решения об ускорении процедуры депутаты Европарламента примут свою позицию по "репарационному кредиту" перед началом переговоров с правительствами государств-членов на следующей пленарной сессии, которая пройдет с 19 по 22 января 2026 года.

В Европарламенте обратили внимание, что решение о "репарационном кредите" должно быть одобрено лидерами стран-членов ЕС на саммите, который состоится 18-19 декабря. 

"Репарационный кредит" для Украины

Напомним, инициативу о "репарационном кредите" для Украины, который будет обеспечен замороженными российскими активами, выдвинула Еврокомиссия.

Для того, чтобы такая инициатива вступила в силу, ее должны поддержать все государства-члены блока.

Пока что против выступает Бельгия. Бельгийские власти уже неоднократно заявляли о том, что они боятся судебных исков со стороны России, а также санкций.

При этом на прошлой неделе Бельгия, Италия, Мальта и Болгария призвали не искать альтернативу "репарационному кредиту".

