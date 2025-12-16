Європарламент прискорив розгляд "репараційного кредиту" для України

Депутати Європарламенту вирішили застосувати прискорену процедуру для розгляду пропозиції про "репараційний кредит" для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
"У вівторок (16 грудня - ред.) парламент шляхом голосування підняттям рук підтримав запит на прискорення законодавчого процесу за проектом закону про надання кредиту Україні", - йдеться в повідомленні Європарламенту.
Там уточнили, що гроші від "репараційного кредиту" планують спрямувати на підтримку фінансових потреб України та її державного бюджету, включно з військовими спроможностями, а також оборонною промисловістю країни та її інтеграцією в європейську оборонно-промислову базу.
Після рішення про прискорення процедури депутати Європарламенту ухвалять свою позицію щодо "репараційного кредиту" перед початком переговорів з урядами держав-членів на наступній пленарній сесії, яка пройде з 19 по 22 січня 2026 року.
У Європарламенті звернули увагу, що рішення про "репараційний кредит" має бути схвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті, який відбудеться 18-19 грудня.
Нагадаємо, ініціативу про "репараційний кредит" для України, який буде забезпечений замороженими російськими активами, висунула Єврокомісія.
Для того, щоб така ініціатива набула чинності, її мають підтримати всі держави-члени блоку.
Поки що проти виступає Бельгія. Бельгійська влада вже неодноразово заявляла про те, що вона боїться судових позовів з боку Росії, а також санкцій.
При цьому минулого тижня Бельгія, Італія, Мальта і Болгарія закликали не шукати альтернативу "репараційному кредиту".