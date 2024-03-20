В ЕС предварительно согласовали продление беспошлинного экспорта сельхозпродукции Украины

В среду, 19 марта, Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины на фоне агрессивной войны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся российской агрессии.
Еврокомиссия может принять любые быстрые меры, которые сочтет нужным, если возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.
Постановление предусматривает экстренное торможение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Евродепутаты добились расширения этого списка овсом, кукурузой, крупами и медом. Они также добились жестких обязательств от Комиссии принять меры, если произойдет всплеск украинского импорта пшеницы.
Базовым периодом для запуска экстренного торможения будут 2022 и 2023 годы, то есть, если импорт этих продуктов превысит средние объемы этих двух лет, тарифы будут вновь введены. Участники переговоров от ЕП также заверили, что Комиссия будет действовать быстрее – в течение 14 дней вместо 21 дня – если будут достигнуты пусковые уровни автоматических гарантий.
Докладчик Сандра Калниете (ЕНП, Латвия) сказала: "Сегодняшнее соглашение укрепляет неизменное обязательство ЕС поддерживать Украину перед лицом жестокой агрессивной войны России до победы Украины. Атака России на Украину и производство продуктов питания также влияет на фермеров ЕС. Парламент услышал их беспокойство и усилил защитные меры, которые должны ослабить давление на фермеров ЕС, если они будут взволнованы внезапным всплеском украинского импорта".
Парламент и Совет теперь должны дать окончательный зеленый свет временному соглашению. Срок приостановления истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этой даты.
Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС снял тарифы на украинский импорт. При предыдущем правительстве Варшава ввела односторонний запрет в нарушение торговых правил ЕС, а продолжающиеся в последние недели протесты вынудили премьер-министра Дональда Туска добиваться от Брюсселя исключений и продолжать соблюдать ограничения. "Нам необходимо найти решение, которое эффективно защитит польский и европейский рынки от неравной конкуренции", - заявил Туск 4 марта во время визита в Литву.
Он согласился с необходимостью запретить импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Туск заявил, что ограничения на уровне всего блока будут более эффективными после того, как Латвия недавно ввела общенациональный запрет на российский импорт. Однако добиться запрета на уровне всего ЕС будет сложно, поскольку некоторые государства-члены выступают против такого шага из-за опасений, что он дестабилизирует глобальные рынки и усугубит экономический и социальный кризис в развивающихся странах. Экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50% до 1,5 млн тонн в период с 2022 по 2023 год.
Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты: сахар, мясо птицы, яйца, ягоды, мед, яблочный сок, масло.
В Киеве уже заявили, что не согласны на расширенный список.