Європарламент попередньо погодив продовження безмитного експорту української сільгосппродукції

Тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої російської агресії.

Єврокомісія може вжити будь-яких швидких заходів, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

Постанова також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Євродепутати домоглися розширення цього переліку вівсом, кукурудзою, крупами та медом. Вони також домоглися твердих зобов’язань від Комісії вжити заходів, якщо відбудеться сплеск українського імпорту пшениці.

Базовим періодом для запуску екстреного гальмування будуть 2022 і 2023 роки, тобто якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги цих двох років, тарифи будуть знову введені. Учасники переговорів від ЄП також запевнили, що Комісія діятиме швидше – протягом 14 днів замість 21 дня – якщо буде досягнуто пускових рівнів автоматичних гарантій.

Доповідач Сандра Калніете (ЄНП, Латвія) сказала: "Сьогоднішня угода зміцнює незмінне зобов’язання ЄС підтримувати Україну перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії до перемоги України. Атака Росії на Україну та її виробництво продуктів харчування також впливає на фермерів ЄС. Парламент почув їхнє занепокоєння та посилив захисні заходи, які мають послабити тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть схвильовані раптовим сплеском українського імпорту".

Парламент і Рада тепер повинні дати остаточне зелене світло тимчасовій угоді. Термін чинності призупинення закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цієї дати.

Позиція України

Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.