Пошлины Трампа останутся в силе "на дни и недели", отсрочки не будет, - министр торговли США

США не собирается откладывать введение в действие новых тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, несмотря на желание ряда стран пересмотреть эти пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра торговли Говарда Лутника в интервью CBS .

Новые американские пошлины останутся в силе надолго, подчеркнул министр торговли США.

"Никакой отсрочки нет. Они точно останутся с нами на дни и недели - это очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) нужно перезапустить мировую торговлю", - отметил Лутник.

Лутник добавил, что у всех стран, мол, торговый профицит, а в США - торговый дефицит, поэтому новые тарифы должны изменить эту ситуацию.

"Мы расплачиваемся нашим будущим и нашими жизнями. Страны мира обворовывают нас, и это должно прекратиться. Президент четко дал понять, что это политика", - подчеркнул министр торговли.

Новые тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.

Вместе с тем ранее Лутник рассказал, что администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры со всеми основными торговыми партнерами США в мире о том, как уменьшить новые американские тарифы. По его словам, у торговых партнеров США есть возможность снизить пошлины. Для этого, мол, страны должны изменить свои правила, чтобы позволить больше импорта американских товаров.