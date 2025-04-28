Европа обеспокоена, что Трамп может выйти из переговоров по Украине, - FT

После общения с представителями США в последние дни европейские чиновники убеждены, что Трамп готов воспользоваться любым, даже небольшим прорывом на этой неделе, чтобы выйти из переговоров по Украине.

Трамп готов пойти на этот шаг, даже если это не будет решение для длительного мира, рассказали четверо чиновников Financial Times. Они добавили, что эта неделя совпадает со 100 днями пребывания президента в должности, поэтому этот период может стать решающим.

"Трамп готовит ситуацию, в которой сам себе даст основания отойти и оставить проблему Украине и нам (Европе - ред.) для решения", - добавил один из чиновников.

Желание Трампа и нежелание Путина

Нежелание Путина согласиться на ключевые требования США и Украины, например, сохранение украинских вооруженных сил после войны, а также сложность самого конфликта заставили Трампа переосмыслить свою приверженность мирному урегулированию, отметили источники FT.

Издание добавляет, что некоторые американские чиновники "начали беспокоиться, что переговоры с Россией не приносят результатов", и стали искать идеи для мирного соглашения, которое бы вписывалось в быстрые сроки Трампа. Однако стремление президента США быстро завершить войну противоречит твердым позициям российского диктатора Владимира Путина.

Поддержка Европы

Все это заставило некоторые европейские страны пересмотреть свою стратегию по "вовлечению Трампа" в мирный процесс и вместо этого сконцентрироваться на "правильных действиях", а не на том, что хочет Трамп, сказал один из европейских чиновников.

Киев тем временем начал готовиться к возможному самостоятельному курсу, увеличивая собственное производство оружия и активизируя переговоры с европейскими союзниками о будущей поддержке.

Прекратят ли США предоставлять разведданные и военную помощь Украине в случае выхода из дипломатических усилий, остается неясным, отметили источники.