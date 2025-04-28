Європа занепокоєна, що Трамп може вийти з переговорів щодо України, – FT

Після спілкування із представниками США останніми днями європейські посадовці переконані, що Трамп готовий скористатися будь-яким, навіть невеликим проривом цього тижня, щоб вийти з переговорів по Україні.

Трамп готовий піти на цей крок, навіть якщо це не буде рішення для тривалого миру, розповіли четверо посадовців Financial Times. Вони додали, що цей тиждень збігається зі 100 днями перебування президента на посаді, тому цей період може стати вирішальним.

"Трамп готує ситуацію, у якій сам собі дасть підстави відійти й залишити проблему Україні та нам (Європі - ред.) для вирішення", - додав один із чиновників.

Бажання Трампа і небажання Путіна

Небажання Путіна погодитися на ключові вимоги США й України, наприклад, збереження українських збройних сил після війни, а також складність самого конфлікту змусили Трампа переосмислити свою відданість мирному врегулюванню, зазначили джерела FT.

Видання додає, що деякі американські чиновники "почали турбуватися, що переговори з Росією не приносять результатів", і стали шукати ідеї для мирної угоди, яка б вписувалася в швидкі терміни Трампа. Проте прагнення президента США швидко завершити війну суперечить твердим позиціям російського диктатора Володимира Путіна.

Підтримка Європи

Усе це змусило деякі європейські країни переглянути свою стратегію щодо "залучення Трампа" у мирний процес й замість цього сконцентруватися на "правильних діях", а не на тому, що хоче Трамп, сказав один із європейських чиновників.

Київ тим часом почав готуватися до можливого самостійного курсу, збільшуючи власне виробництво зброї й активізуючи переговори з європейськими союзниками про майбутню підтримку.

Чи припинять США надавати розвіддані та військову допомогу Україні у разі виходу з дипломатичних зусиль, залишається незрозумілим, зазначили джерела.