Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США

Затягивание помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет иметь влияние на объединенную Европу и приведет к ряду последовательных проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью немецкому телеканалу ARD.

Как отметил президент, он не верит в то, что США могут полностью отказаться от поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. В то же время если это произойдет, Европа не сможет предоставлять тот уровень помощи Киеву, который он получал ранее.

"Ни оружием, ни финансово. Потому что, наверное, если бы вся Европа объединилась, она бы смогла дать достаточно поддержки Украине, но США имеют такое влияние и когда сигналы не очень положительные, они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы", - пояснил президент.

Европа останется наедине против России

"Если так произойдет и в США будет затягивание процессов по поддержке Украины - это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы", - отметил Зеленский.

По словам президента, среди последствий затягивания помощи США:

дефицит оружия и финансов в Украине;

потеря союза между США и Европой;

Европа останется наедине в противостоянии России, если Украина не выдержит и российский диктатор продолжит свое наступление.

Вопрос о финансовой помощи США для Украины

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект о 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Как сообщает The Guardian, Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.