RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Европа рассматривает активные действия в ответ на гибридные атаки России, - Politico

Фото: Европа рассматривает активные действия в ответ на гибридные атаки России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фоне роста кибератак, диверсий и других форм гибридного давления со стороны России европейские правительства и НАТО все серьезнее обсуждают возможность активного ответа Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что российские дроны и агенты продолжают проводить атаки по странам НАТО, и Европа делает то, что еще несколько лет назад казалось немыслимым: начинает планировать активные ответные действия.

Идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрой и скоординированной атрибуции гибридных атак - с мгновенным указанием на Москву - до внезапных учений под руководством НАТО.

"Россияне постоянно тестируют границы - каким будет ответ, насколько далеко они могут зайти? Необходим более проактивный ответ. Сигнал подает не разговор, а действие" ,- отметила министр иностранных дел Латвии Байба Бража.

Politico напомнило, что в последние недели и месяцы российские дроны нарушали воздушное пространство Польши и Румынии, а загадочные дроны "выводили из строя" аэропорты и военные базы по всей Европе.

Среди других инцидентов - глушение GPS, вторжение самолетов и кораблей, а также взрыв на важной железнодорожной линии в Польше, по которой доставляли военную помощь Украине.

"В целом Европе и Альянсу нужно спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны... и не пора ли нам самим стать активнее в этой сфере", - заявил государственный секретарь обороны Германии Флориан Ган.

Сообщается, что гибридные атаки - не новость. В последние годы Россия якобы отправляла убийц в Великобританию, взрывала склады боеприпасов в центральной Европе, пыталась дестабилизировать ЕС, финансируя крайне правые партии, вела информационную войну и вмешивалась в выборы в таких странах, как Румыния и Молдова.

Но масштаб и частота нынешних атак беспрецедентны. Аналитический центр Globsec подсчитал, что с января по июль в Европе произошло более 110 актов саботажа и попыток атак, главным образом в Польше и Франции, совершенных лицами, связанными с Москвой.

 

Гибридные атаки России

Напомним, недавно в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном направлении, следующем к границе с Украиной и далее по стране. Сообщалось о повреждении инфраструктуры вблизи станции PKP Mika в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства.

Впоследствии премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что пути на маршруте "Варшава - Люблин", которым перевозят помощь для Украины, были разрушены в результате взрыва.

Как отметили в МИД Украины, это могла быть очередная гибридная атака России.

В ночь с 9 на 10 сентября около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Часть дронов была начинена взрывчаткой.

Недавно над одной из военных баз Бельгии кружили неизвестные беспилотники, при этом инцидент повторялся дважды. Полиция и военная разведка начали расследование.

Ранее над бельгийской военной базой в Эльзенборне также зафиксировали неизвестные дроны.

Также в Бельгии оборонная компания Thales Belgium заявила о неизвестных беспилотниках над заводом, где производят ракеты 70-миллиметрового калибра.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация