Европа рассматривает активные действия в ответ на гибридные атаки России, - Politico

Издание отмечает, что российские дроны и агенты продолжают проводить атаки по странам НАТО, и Европа делает то, что еще несколько лет назад казалось немыслимым: начинает планировать активные ответные действия.

Идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрой и скоординированной атрибуции гибридных атак - с мгновенным указанием на Москву - до внезапных учений под руководством НАТО.

"Россияне постоянно тестируют границы - каким будет ответ, насколько далеко они могут зайти? Необходим более проактивный ответ. Сигнал подает не разговор, а действие" ,- отметила министр иностранных дел Латвии Байба Бража.

Politico напомнило, что в последние недели и месяцы российские дроны нарушали воздушное пространство Польши и Румынии, а загадочные дроны "выводили из строя" аэропорты и военные базы по всей Европе.

Среди других инцидентов - глушение GPS, вторжение самолетов и кораблей, а также взрыв на важной железнодорожной линии в Польше, по которой доставляли военную помощь Украине.

"В целом Европе и Альянсу нужно спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны... и не пора ли нам самим стать активнее в этой сфере", - заявил государственный секретарь обороны Германии Флориан Ган.

Сообщается, что гибридные атаки - не новость. В последние годы Россия якобы отправляла убийц в Великобританию, взрывала склады боеприпасов в центральной Европе, пыталась дестабилизировать ЕС, финансируя крайне правые партии, вела информационную войну и вмешивалась в выборы в таких странах, как Румыния и Молдова.

Но масштаб и частота нынешних атак беспрецедентны. Аналитический центр Globsec подсчитал, что с января по июль в Европе произошло более 110 актов саботажа и попыток атак, главным образом в Польше и Франции, совершенных лицами, связанными с Москвой.